Два человека погибли в пожаре в многоэтажке в Макеевке

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-26T11:54:10+03:00

Также к процессу был привлечен оперативный дежурный от МЧС ДНР. Фото: dpchas.com

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Сегодня в Макеевке в одной из многоэтажек на улице Лебедева начался пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ежедневной оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— 26 июля зафиксирована чрезвычайная ситуация объективного уровня сложности. В городе Макеевка, Горняцкого района на улице Лебедева в здании жилого назначения начался пожар в квартире на первом этаже, в результате которого погибли два человека: 1957 и 1981 годов рождения, — говорится в сообщении.

На вызов выехали три единицы техники и 15 человек из личного состава. Спустя некоторое время пожар был потушен. Но причину возникновения пламени, пока установить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU