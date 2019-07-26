В Донецке на ходу загорелся троллейбус

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-26T11:02:46+03:00

К счастью, пассажиры и водитель не пострадали

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Сегодня в Кировском районе города Донецка во время движения загорелся троллейбус по маршруту номер 17. В этот момент внутри транспортного средства находились люди. Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— Социально-значимый пожар с повышенными номерами вызова произошел 26 июля в городе Донецк в Кировском районе. На улице Кирова загорелся троллейбус, следовавший по маршруту номер 17 «площадь Свободы – проспект Панфилова», — говорится в сообщении.

На вызов мгновенно выехали две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар удалось быстро потушить.

К счастью, водитель и никто из пассажиров не пострадал. Поэтому помощь медперсонала не понадобилась. Но сам троллейбус находится не в лучшем состоянии. Огнем было уничтожено около метра обшивки потолка и сгорело одно пассажирское сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU