Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки четыре раза нарушили «перемирие»
ВСУ за минувшие сутки четыре раза нарушили «перемирие». Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Огневому воздействию подверглись район Ясиноватой, Крутая Балка, Коминтерново и Саханка. ВСУ применяли стрелковое оружие, - сообщили в представительстве.
Между тем сегодня утром киевские силовики обстреляли из минометов северную окраину Донецка. Жертв среди мирных жителей, а также повреждений жилья и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
Напомним, что сейчас в Донбассе действует «летнее перемирие», согласованное на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля. Несмотря на это, украинские военнослужащие продолжают вести огонь и по жилым массивам Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU