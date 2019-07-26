Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки четыре раза нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-26T10:31:15+03:00

ВСУ в ДНР за сутки четыре раза нарушили «перемирие». Фото: Фейсбук/Минобороны Украины

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки четыре раза нарушили «перемирие». Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огневому воздействию подверглись район Ясиноватой, Крутая Балка, Коминтерново и Саханка. ВСУ применяли стрелковое оружие, - сообщили в представительстве.

Между тем сегодня утром киевские силовики обстреляли из минометов северную окраину Донецка. Жертв среди мирных жителей, а также повреждений жилья и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует «летнее перемирие», согласованное на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля. Несмотря на это, украинские военнослужащие продолжают вести огонь и по жилым массивам Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU