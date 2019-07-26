2019-07-26T10:27:30+03:00
Политика

Нацбатальоны и боевики ВСУ устроили перестрелку за территорию на Донбассе

В связи с этим в Донбасс приехала специальная комиссия СБУ
Екатерина Сорока
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Перестрелки между ВСУ и националистами происходят из-за внутренних конфликтов. Фото: antikor.com.uaПерестрелки между ВСУ и националистами происходят из-за внутренних конфликтов. Фото: antikor.com.ua
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Разведка ДНР сообщила, что националистические батальоны и боевики ВСУ устроили перестрелку, потому что не могли поделить подконтрольные позиции на территории Донбасса. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— Нашей разведкой получены данные о работе комиссии в расположении первого батальона 18-го полка в районе населённого пункта Новолуганское. Причиной приезда комиссии стали разногласия между националистами и боевиками 30-й бригады, вышедшие уже на уровень открытого вооружённого противостояния, — говорится в сообщении.

Кроме этого, разведка ДНР узнала, что в районе Семигорья также произошло столкновение между националистами и военнослужащими. Нацбатальон пытался занять позиции в районе поселка Семигорья. Но ВСУшники не дали этого сделать.

Также представители Службы безопасности Украины побывали в Семигорье. И нашли они там канал контрабанды, который так нужен нацбатальонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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