Разведка ДНР: ВСУ готовятся к очередному наступлению на Донбасс

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-26T09:33:00+03:00

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ВСУ в Донбассе готовятся к полномасштабному наступлению. Так, к линии фронта было переброшено 150 грузовиков с 250 тоннами боеприпасов к минометам. Об этом 25 июля сообщили в экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР.

— Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта и готовится к его эскалации, пользуясь действующим перемирием. Указанного количества боеприпасов достаточно, чтобы нанести существенный вред гражданской инфраструктуре нашей Республики и повлечь многочисленные жертвы среди мирного населения, — говорится в заявлении.

Одновременно с доставкой боеприпасов, на подконтрольной Украине части Донецкой области начались учения с медицинскими подразделениями. Они проходят в районах Марьинки, Волновахи, Курахово, Калиново, Очеретино и Дзержинска. Туда привезли достаточно запасов крови и медикаментов на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.

— Мы призываем международные организации обратить внимание на действия украинской стороны, их возможные последствия и немедленно вмешаться, с целью предотвратить очередной виток кровопролития в Донбассе, — добавили в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU