2019-07-26T09:06:02+03:00
Общество

Общественники ДНР организовали для детей экскурсию на завод по производству мороженого

Все эти ребята выходцы из многодетных семей
Екатерина Сорока
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В мероприятии также участвовала депутат Народного Совета ДНР Светлана Куманова. Фото: oddr.infoВ мероприятии также участвовала депутат Народного Совета ДНР Светлана Куманова. Фото: oddr.info
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Сегодня дети из многодетных семей Куйбышевского района Донецка побывали на заводе по производству мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

— В рамках совместной деятельности Общественного штаба по прифронтовым районам при общественном движении «Донецкая Республика» и Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины, 20 детей из многодетных семей Куйбышевского района Донецка посетили экскурсию по заводу «Винтер», — говорится в сообщении.

Экскурсию по заводу провели его работники. Они показали детям все этапы того, как создается их любимый холодный десерт. Но самое интересное ребят ждало в конце.

После экскурсии работники завода устроили детям дегустацию разных сортов мороженого. По словам ребят, мороженое пришлось всем по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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