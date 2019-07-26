За полгода представители Дарьи Морозовой приняли участие в 43 судебных заседаниях

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-26T08:17:16+03:00

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С начала года представители Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой посетили 43 судебных заседания. Из них 21 – по гражданским делам, столько же – по уголовным и еще одно – по арбитражному делу.

- Присутствие правозащитников в судебных заседаниях способствует реализации прав граждан на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека предоставляют необходимые разъяснения норм действующего законодательства, в том числе процессуального права, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике.

Участие в судебном процессе в случаях и порядке, установленных законом, а также присутствие на заседаниях судов всех инстанций при условии согласия заинтересованного субъекта права предусмотрено статьей 11 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике».

Институт Уполномоченного по правам человека никоим образом не оказывает влияние на принятие решений судами, которые в соответствии со статьей 5 Закона «О судебной системе Донецкой Народной Республики» осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции и законам.

ИСТОЧНИК KP.RU