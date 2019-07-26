Российский гумконвой доставил в Донецк больше 140 тонн лекарств
Гуманитарный конвой России доставил в Донецкую Народную Республику лекарственные препараты и медицинское имущество общим весом больше 140 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.
- Общий вес груза, доставленного внеочередным гуманитарным конвоем Российской Федерации, - более 140 тонн. В его состав вошла гуманитарная помощь медицинского назначения (лекарственные препараты и медицинское имущество), предназначенная для Министерства здравоохранения ДНР, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Полученную гуманитарную помощь будут распространять на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики.
Ранее гуманитарный конвой России приезжал в ДНР 20 декабря 2018 года. Тогда российские спасатели доставили свыше 310 тонн новогодних подарков, детского питания и медицинского имущества. Гумконвой МЧС России также прибыл в соседнюю ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU