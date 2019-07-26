5 лет с момента первого обстрела Горловки: 27 июля состоится митинг-реквием

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-26T07:13:46+03:00

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Власти Горловки приглашают на митинг-реквием, приуроченный к пятилетию «кровавого воскресенья».

- 27 июля 2014 года на жителей Горловки обрушился шквальный огонь вооруженных формирований Украины. В один миг погибло 20 мирных жителей, четверо из которых – невинные дети. Этот день стал скорбной датой и навсегда вошел в историю города как «кровавое воскресенье», - рассказали в пресс-службе администрации города Горловки.

Митинг-реквием состоится в субботу, 27 июля, в 10:00 около Мемориала погибшим мирным жителям города Горловки, по проспекту Победы, 50 (недалеко от остановки «Мелодия»).

Одновременно с артобстрелом Горловки Нацгвардия Украины пошла на штурм соседнего Шахтерска, туда с двух сторон вошли колонны бронетехники.

Снимки, которые облетели после того дня весь мир, мертвая женщина с мертвым младенцем на руках — 23-летняя горловчанка Кристина Жук и ее 10-месячная дочь Кира. Они были названы «Горловская Мадонна».

ИСТОЧНИК KP.RU