Завтра в ДНР прибудет внеочередной гуманитарный конвой

24 Июль 21:39 2019-07-24T21:39:42+03:00

Последний гумконвой приходил в республики в 2018 году. Фото: dnr-pravda.ru

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Завтра, 25 июля 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. Колонна из России прибудет на Донбасс с важным грузом.

- В его состав входит гуманитарная помощь медицинского назначения (медикаменты и медицинское имущество), предназначенная для Министерства здравоохранения ДНР, распределение которой будет производится на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР, — рассказали в ведомстве.

До этого последний гуманитарный конвой МЧС России в Донбасс был отправлен 20 декабря 2018 года с общим весом груза 310 тонн. Это были новогодние подарки детям республик.

В 2019 году конвои на Донбасс из РФ не заходили.

При этом Киев и его зарубежные партнёры считают, что гуманитарное назначение российских конвоев — фикция, и таким образом Кремль передает ДНР и ЛНР оружие и боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU