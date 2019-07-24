Декоммунизация по-полной: ВСУ откажутся от советского вооружения

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-24T21:01:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Так называемые «Силы специальных операций» (ССО) Вооруженных сил Украины намерены за 3-4 года интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО и в ближайшие годы полностью откажутся от советского вооружения с аммуницией. Об этом сообщил командующий «ССО» Лунёв.

- Задания, которые ставятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе… Обязательно выполнить мероприятия относительно дальнейшей интеграции в систему коллективной безопасности стран НАТО. Для этого на очереди — сертификация следующих подразделений специального назначения, которые планируем провести на протяжении 3-4 лет, — сказал он.

Отвечая на вопрос, откажутся ли «ССО» к 2025 году полностью от советского вооружения и амуниции, командующий силами отметил, что это произойдет даже раньше.

Учения ВСУ, которіе они недавно развернули, дальнейшая милитаризация говорят только об одном - слова Зеленского так и останутся словами.

ИСТОЧНИК KP.RU