В Алчевске в ДТП пострадала четырехлетняя девочка
В Алчевске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала четырехлетняя девочка и двое мужчин. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.
— За истекшие сутки в Республике произошло чрезвычайное происшествие – ДТП. В Алчевске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девочка 2016 года рождения и двое мужчин 1951 и 1998 годов рождения, — говорится в сообщении.
Ребенок пострадал не сильно. Медперсонал скорой помощи поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Также в результате столкновения девочка получила сотрясение мозга, ушибы на лице и носу. Но, в общем, ее состояние было удовлетворительным.
После ДТП Скорая помощь отвезла ребенка в Алчевскую центральную городскую больницу, где ее направили в травматологическое отделение.
Мужчины, которые были участниками аварии, также получили травмы. Но в госпитализации они не нуждались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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