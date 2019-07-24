В Алчевске в ДТП пострадала четырехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 21:15 2019-07-24T21:15:04+03:00

К счастью, сейчас ее состояние удовлетворительное

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В Алчевске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала четырехлетняя девочка и двое мужчин. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.

— За истекшие сутки в Республике произошло чрезвычайное происшествие – ДТП. В Алчевске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девочка 2016 года рождения и двое мужчин 1951 и 1998 годов рождения, — говорится в сообщении.

Ребенок пострадал не сильно. Медперсонал скорой помощи поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Также в результате столкновения девочка получила сотрясение мозга, ушибы на лице и носу. Но, в общем, ее состояние было удовлетворительным.

После ДТП Скорая помощь отвезла ребенка в Алчевскую центральную городскую больницу, где ее направили в травматологическое отделение.

Мужчины, которые были участниками аварии, также получили травмы. Но в госпитализации они не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU