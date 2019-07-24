Спасатели ЛНР назвали один из самых небезопасных водоемов Республики

СЕГОДНЯ 20:49 2019-07-24T20:49:42+03:00

С начала года в Республике утонуло 23 человека, а спасено было вдвое меньше. Фото: drive2.ru

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По словам сотрудников МЧС, Волнухинский карьер является одним из самых опасных мест для отдыха в Республике. Однако люди все равно продолжают приходить сюда компаниями и целыми семьями на выходные и будние дни. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Инспекторский состав Лутугинского пожарно-спасательного отряда регулярно проводят рейды с целью минимизации гибели и травмирования людей на водных объектах, — говорится в сообщении.

Также инспекторы поинтересовались у людей, почему они приходят в столь опасное место. На что получили единогласный ответ: водоем находится недалеко от города и купаться в нем можно абсолютно бесплатно.

— Отдыхающих абсолютно не смущают ни таблички с надписью «Купание запрещено», ни крутые подходы и подъезды к водоему, ни огромные кучи мусора, ни крутые обрывы или скалистые берега, — отметили сотрудники МЧС.

По этой причине администрация решила прибегнуть к решительным мерам. С помощью трактора с ковшом вокруг водоема будет сделана преграда в виде насыпи из земли и песка. Чтобы люди не рисковали и выбирали более комфортные места для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU