В Луганске мужчина получил 80 процентов ожогов тела при пожаре в собственной квартире
24 июля в Луганске на улице Луганской Правды начался пожар. Когда пожарные приехали половина дома была охвачена огнем, а один из его владельцев получил серьезные ожоги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
— По прибытию дежурных караулов пожарных-спасательных частей наблюдалось сильное задымление и горение веранды. Началось тушение пожара, все силы и средства были брошены на то, чтобы спасти от огня вторую половину дома, — говорится в сообщении.
Когда начался пожар, брат с сестрой находились в разных частях дома и спали. Мужчина первый почувствовал запах едкого дыма. Когда, он понял, что начался пожар, то пытался пробежать через веранду и выбраться наружу. Но на нем загорелась одежда.
Своими криками он разбудил сестру. Женщине не составило труда выбраться из дома. Потому что в ее части дома огня еще не было.
Когда сестра увидела своего горящего брата, то попыталась потушить огонь: мужчина лег на землю, а она начала сбивать пламя одеялом. Потушить мужчину все же получилось.
— Пожар был ликвидирован в 07.52. Уничтожены 40 квадратных метров жилого дома, крыша, внутренняя отделка, мебель, домашние вещи. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении, — добавили в сообщении.
Прибывшие на место происшествия медики забрали пострадавшего в республиканскую клиническую больницу. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, а 80 процентов его тела мужчины занимают ожоги.
ИСТОЧНИК KP.RU