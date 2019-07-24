Надежда Савченко: Захарченко был достоин жизни и для Украины было бы лучше, останься он в живых

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-24T19:14:17+03:00

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Внефракционный нардеп Надежда Савченко выразила сожаление, что главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко убили. Об этом она сказала 19 июля в интервью interviewer.today.

Ее спросили, что она почувствовала, узнав о гибели Захарченко.

- Все люди смертные. Я видела смерти многих людей. Единственное, что могу сказать: для Украины было бы лучше, если бы он был жив, как ни странно. Люди, которые начинали, – у них больше понимания было, зачем это было, они это больше прочувствовали и понимали, что это надо заканчивать. Думаю, что как человека, в принципе, всегда жалко. Жалко, что смерти случаются, что люди не проживают свою жизнь в мире, спокойно, в семье, не развивают страну, а уничтожают ее. Но я считаю, что, наверное, он достоин был жизни, – отметила Савченко.

Глава ДНР 42-летний Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке 31 августа 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU