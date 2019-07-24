Никто не думает останавливать войну: ВСУ начали масштабные военные учения

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-24T18:26:59+03:00

Их позиционируют на Украине, как "насыщенные и важные"

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Риторика и действия украинской власти это два разных понятия. Можно обещать, что окончишь войну, при этом продолжать наращивать обороты. Так, на севере и востоке Украины 23 июля начались масштабные двусторонние командно-штабные учения.

- По своей масштабности и учебными целями они достаточно насыщенные и важные, – сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Так, в ходе проведения учений будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава двух видов – Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, во время учений оперативного командования Сухопутных войск ВСУ, будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, будет исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

Из всего этого можно сделать выводы, что Украина не собирается возвращаться на мирный путь. Ранее донецкий журналист Марина Харькова рассказала о подготовке Украиной своих штурмовиков - СУ-25.

ИСТОЧНИК KP.RU