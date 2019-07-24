В Донецке жители ДНР почтили память детей, погибших на пожаре в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-24T18:40:19+03:00

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Сегодня в центре Донецка прошел митинг в память о детях, погибших на пожаре в Хабаровском крае. Собравшиеся жители Республики возложили цветы у арт-объекта «Россия».

— Мы разделяем горе вместе с Россией. Это очень тяжело, я даже не могу передать, что у меня сейчас на душе. Дети просто отдыхали в лагере и внезапно вот так наступила смерть, это очень жестоко. Мы все соболезнуем, ведь горе России, это и наше горе тоже, и мы никогда не останемся в стороне, — отметила одна их жительниц Донецка, которая также присутствовала на митинге.

Напомним, что ночью 23 июля в Хабаровском крае произошла страшная трагедия. В горнолыжном комплексе «Холдоми» начался пожар, в котором пострадало 12 отдыхающих. Пятеро взрослых и трое детей получили незначительные травмы. Но еще четверых детей спасти не удалось. Пожар унес жизни трех девочек и одного мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU