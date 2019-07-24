Кофман: Однопартийность на Украине не отразится на ситуации в Донбассе

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-24T18:08:42+03:00

Риторика новой власти не имеет ничего общего с их деятельностью, считает Кофман. Фото: wikipedia.org

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Лидерство партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в национальный парламент страны не отразится на ситуации в Донбассе. Такое мнение сегодня ДАН высказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

- В течение последних трех месяцев на Украине очень многие высказывались относительно урегулирования в Донбассе. Но несмотря на всю риторику новой власти, ситуация в регионе в корне не поменяется. На фронте также все останется неизменным, — считает Кофман.

А значит, война продолжится с ее циничными обстрелами мирных районов, жертвами среди гражданских и забытыми обещаниями Зеленского.

Напомним, что 21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получает в парламенте около 250 мест. Для принятия решений достаточно 226 голосов. Таким образом впервые в современной украинской истории большинство в Верховной раде будет единолично контролировать одна партия.

ИСТОЧНИК KP.RU