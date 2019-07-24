В краеведческий музей Донецка передан архив сына товарища Артема: среди прочего фото его отца за несколько часов до гибели

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-24T17:43:36+03:00

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Сегодня Донецкому республиканскому краеведческому музею в торжественной обстановке был передан архив генерал-майора Артёма Фёдоровича Сергеева – сына Фёдора Сергеева («Артёма»), легендарного политического деятеля, чьё имя неразрывно связано с историей Донбасса.

Как известно, Артем был активным проводником идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и возглавил Донецко-Криворожскую советскую республику,

Символично, что архив поступил в музей в день памяти Артёма (Сергеева), трагически погибшего в результате крушения экспериментального аэровагона ровно 98 лет назад. К слову, в экспозиции есть фотография Артёма на фоне рокового железнодорожного состава, сделанная за несколько часов до гибели. А еще порядка 150 документально-фотографических материалов, связанных с разными вехами жизни Артёма Фёдоровича, поступило в музей от представителей ветеранского сообщества Российской Федерации.

- Для меня большая честь быть сегодня здесь и передать вам этот уникальный архив, – подчеркнул представитель передающей стороны Андрей Родкин. – Было принято решение, что ему нужно храниться в Донецке – городе, для которого фигура товарища Артёма является знаковой. Ряд материалов, которые содержатся в этом архиве, еще предстоит заново открывать сотрудникам музея – он нуждается в профессиональном анализе. Возможно, на этом этапе возникнут новые открытия.

По словам заведующей научно-фондовым отделом ДРКМ Ирины Черепахиной, музею действительно предстоит масштабная и кропотливая работа по изучению полученных документов.

- Особенно это касается фотографий, потому что, к сожалению, они не атрибутированы. На них нет ни названия, ни даты. Огромную ценность для нас представляют конспекты, блокноты, дневники и листы с мемуарами Артёма Фёдоровича. Это нам позволяет – конечно, после тщательного исследования – понять внутренний мир этого человека. А жизнь у него была яркая и одновременно – невероятно сложная, – сказала Ирина Черепахина.

В переданном архиве есть и дневники супруги Фёдора Сергеева и матери Артёма Фёдоровича Елизаветы Львовны с воспоминаниями о значимых событиях, ныне являющихся достоянием истории.

ИСТОЧНИК KP.RU