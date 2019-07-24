2019-07-24T18:15:50+03:00
Политика

ВСУ заминировали местность у пяти населенных пунктов ЛНР

Из-за чего сами саперы попадают в свои же ловушки
Екатерина Сорока
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Четыре сапера из 25-й бригады действовали по приказу комбрига Зенченко. Фото: rusvesna.suЧетыре сапера из 25-й бригады действовали по приказу комбрига Зенченко. Фото: rusvesna.su
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Несмотря на печальный опыт своих сослуживцев, саперы ВСУ продолжают хаотично минировать местность у линии соприкосновения. Они не устанавливают предупреждающие флажки и в итоге сами попадают в свои же ловушки.

Таким образом они заминировали территорию у пяти населенных пунктов Республики. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Кроме того, в зоне ответственности 30-й отдельной морской бригады, установлены факты минирования местности на участке населенных пунктов Луганское и Лозовое, — сообщает начальник пресс-службы.

На днях у Станицы Луганской на открытой местности подорвались четыре сапера из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В поле они пытались найти уже установленные мины, чтобы обозначить их на карте для своих сослуживцев.

— Мы обращаемся к жителям населённых пунктов Станица Луганская, Счастья и Золотое, будьте бдительны! Преступники ВСУ регулярно производят хаотичное минирование местности, что является прямой угрозой для ваших жизней, — добавил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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