2019-07-24T16:43:58+03:00
Общество

У жителя Дебальцево дома нашли почти 90 гранат и метательных зарядов

Ему грозит четыре года тюрьмы
Екатерина Сорока
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 256 Уголовного кодекса ДНР. Фото: mvddnr.ruУголовное дело возбуждено по части первой статьи 256 Уголовного кодекса ДНР. Фото: mvddnr.ru
Изменить размер текста:

В Дебальцево сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме местного жителя, и нашли у него почти 90 гранат и метательных зарядов. Документов на покупку или разрешение на хранение взрывоопасных предметов у мужчины, конечно же, не нашлось. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— В ходе реализации оперативной информации был проведен санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого. Правоохранители изъяли мешок с пакетами и цилиндрические емкости, в которых, как подтвердила проведенная экспертиза, хранился нитроцеллюлозный одноосновный порох, а также боеприпасы, 26 гранат, 63 метательных заряда и один шахтный детонатор, — сообщили в пресс-службе.

Все боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. А самому злоумышленнику устанавливают меру наказания. Сейчас ему грозит четыре года тюремного заключения с выплатой штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Васильевке рабочие отремонтировали водовод: работы проходили ночью при полном прекращении огня
СБУ задержали трех украинских боевиков, нарушивших перемирие: все они были пьяны
Пресс-служба НМ ДНР попала под обстрел украинских боевиков
ЛНР передала Украине 64 заключенных: все они были осуждены до 2014 года
Жириновский выразил чаяния дончан: нам нужна Россия
«Что-то гремит и вроде не гром»: украинские боевики утром открыли огонь по Трудовским
В Луганске на ярмарке вакансий предложили свыше 400 вариантов трудоустройства
Украина хочет установить дополнительный пункт пропуска в зоне обстрелов
Даниил Безсонов: майданом и госпереворотом Украина легализовала ДНР и ЛНР
Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в пожаре в Хабаровском крае
Больше пяти тысяч жителей ДНР получили паспорта Российской Федерации
За прошедшие сутки ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Донецка и Горловки
Казаки ЛНР предложили создать собственный Совет стариков
Украинские пограничники на КПВВ "Еленовка" не пропустили мать с детьми
Три дня подряд ВСУ нарушают условия «летнего перемирия» в Донбассе
Марина Харькова: Украина готовит штурмовики СУ-25
Погода сегодня в Донецке: 24 июля будет тепло и дождь с грозой
Погода в Луганске сегодня: днем ждет гроза
Готовится провокация: украинская армия сосредоточила под Горловкой два дивизиона самоходной артиллерии