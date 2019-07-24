У жителя Дебальцево дома нашли почти 90 гранат и метательных зарядов

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-24T16:43:58+03:00

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В Дебальцево сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме местного жителя, и нашли у него почти 90 гранат и метательных зарядов. Документов на покупку или разрешение на хранение взрывоопасных предметов у мужчины, конечно же, не нашлось. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— В ходе реализации оперативной информации был проведен санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого. Правоохранители изъяли мешок с пакетами и цилиндрические емкости, в которых, как подтвердила проведенная экспертиза, хранился нитроцеллюлозный одноосновный порох, а также боеприпасы, 26 гранат, 63 метательных заряда и один шахтный детонатор, — сообщили в пресс-службе.

Все боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. А самому злоумышленнику устанавливают меру наказания. Сейчас ему грозит четыре года тюремного заключения с выплатой штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU