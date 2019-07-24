СБУ задержали трех украинских боевиков, нарушивших перемирие: все они были пьяны

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-24T15:49:27+03:00

Все стрелявшие были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ТК "Звезда"

Именно они открыли огонь с населенного пункта Новотроицкое

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Сотрудники военной контрразведки службы безопасности Украины в населенном пункте Новотроицкое задержали трех военнослужащих ВСУ за нарушение перемирия на линии разграничения сторон. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Прибывшие 24 июля для проведения разбирательства сотрудники военной контрразведки СБУ задержали троих нарушителей перемирия, которые находились в состояния алкогольного опьянения. В ходе досмотра их позиции в районе населенного пункта Новотроицкое были обнаружены стрелковое оружие и миномет калибром 82 мм, — сказал Безсонов.

Напомним, что 23 июля вооруженные формирования Украины впервые с начала вступления в силу нового перемирия обстреляли Докучаевск из минометов. Обстрел велся с населенного пункта Новотроицкое.

Напомним, в Донбассе вступило в силу всеобъемлющее, безусловное, устойчивое и бессрочное перемирие. Оно было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU