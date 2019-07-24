Пресс-служба НМ ДНР попала под обстрел украинских боевиков

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-24T15:28:37+03:00

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Сотрудники пресс-службы Народной милиции ДНР попали в Докучаевске под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевск журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия, — отметил Безсонов.

Накануне, 23 июля в 14:55 украинские силовики впервые с начала нового перемирия (21 июля) в ходе обстрелов территории ДНР применили минометы. По Докучаевску было выпущено три мины калибром 82 мм, также применялись гранатометы.

В целом же, со дня начала «летнего перемирия» прошло уже трое суток. С тех пор не было ни единого дня, когда бы украинские боевики не нарушили условия мира в Донбассе. При этом Украина не спешит проводить разбирательства по фактам, зафиксированных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU