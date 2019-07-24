2019-07-24T14:28:29+03:00
Политика

ЛНР передала Украине 64 заключенных: все они были осуждены до 2014 года

Сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обмен состоялся в одностороннем порядке. Фото: ЛИЦОбмен состоялся в одностороннем порядке. Фото: ЛИЦ
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ЛНР сегодня в одностороннем порядке передала украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

- Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осужденных до 2014 года. Напоминаем, что это жест доброй воли со стороны Луганской Народной Республики. Переданы украинской стороне только осуждённые, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Кобцева уточнила, что все переданные украинской стороне – мужчины.

Более того, ЛНР продолжит передачу Украине заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

- ЛНР продолжит передачу Украине осуждённых до 2014 года лиц, которые мзявили такое желание. Таких лиц осталось немного, - добавила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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