2019-07-24T13:08:49+03:00
Политика

Жириновский выразил чаяния дончан: нам нужна Россия

Лидер ЛДПР предрекает, что вся Украина очнется и вернется в Россию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане свой выбор сделали в 2014 году. Фото: ДАНДончане свой выбор сделали в 2014 году. Фото: ДАН
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Когда-то в 2014 году народ Донбасса и встал, но не за автономию в составе Украины. Мечтой была большая Новороссия, в которую войдет не только Донбасс, но и другие области Украины. Вот и председатель ЛДПР высказался о возможности вхождения Украины в состав Российской Федерации. По словам Жириновского, украинский президент Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет. Лидер ЛДПР прогнозирует новый майдан на Украине, после которого радикалы к власти «могут привести своего Пиночета».

- Его («нового Пиночета») сметут, а всё закончится сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России, - пишет политик в своем канале Телеграмм.

Жириновский констатирует, что украинские националисты попытаются фактически контролировать каждый шаг Зеленского. Депутат Государственной Думы отмечает, что радикально настроенные силы ранее «уже почувствовали запах крови и им не нужен мир».

Жители обстреливаемых районов ДНР очень устали, но в Украину точно не хочет никто.

- Не Россия придет к нам, а мы в Россию, - прогнозирует Александр, житель Трудовских. - Только вот хотелось бы, чтобы и остальных земляков наших не забыли. Не программы по объединению народа Донбасса нужны, а настоящее освобождение нашего народа. В 2014 году мы на референдуме свой выбор сделали и подтвердили кровью не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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