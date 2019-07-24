В Луганске на ярмарке вакансий предложили свыше 400 вариантов трудоустройства

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-24T12:47:39+03:00

Среди них есть как временные, так и постоянные места работы

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На ярмарке вакансий в Луганске местные предприятия и учреждения предложили безработным гражданам свыше 400 свободных вакансий с постоянным и временным трудоустройством. Об этом сегодня сообщили в городской администрации Луганск.

— В ярмарке вакансий приняли участие более двадцати представителей предприятий и учреждений города, которые провели собеседование с претендентами на свободные рабочие места. Работодатели представили более трехсот свободных вакансий на постоянное рабочее место по разным направлениям деятельности и около ста вакансий на работы временного характера, — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

По итогу ярмарки в Луганске стало на 19 безработных человек меньше. 14 человек смогли получить постоянное рабочее место, а еще пять – устроились на временную подработку.

Ближайшие ярмарки вакансий запланированы на 15 и 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU