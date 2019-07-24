В Луганске на ярмарке вакансий предложили свыше 400 вариантов трудоустройства
На ярмарке вакансий в Луганске местные предприятия и учреждения предложили безработным гражданам свыше 400 свободных вакансий с постоянным и временным трудоустройством. Об этом сегодня сообщили в городской администрации Луганск.
— В ярмарке вакансий приняли участие более двадцати представителей предприятий и учреждений города, которые провели собеседование с претендентами на свободные рабочие места. Работодатели представили более трехсот свободных вакансий на постоянное рабочее место по разным направлениям деятельности и около ста вакансий на работы временного характера, — говорится в сообщении пресс-службы администрации.
По итогу ярмарки в Луганске стало на 19 безработных человек меньше. 14 человек смогли получить постоянное рабочее место, а еще пять – устроились на временную подработку.
Ближайшие ярмарки вакансий запланированы на 15 и 23 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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