Украина хочет установить дополнительный пункт пропуска в зоне обстрелов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-24T11:56:28+03:00

Вопрос с расположением дополнительного КПП у Золотого или Счастья все еще открыт для Минских переговоров. Фото: vsednr.ru

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На время ремонта моста у Станицы Луганской контрольно пропускной пункт, возможно, будет закрыт. Вместо этого украинская сторона предлагает установить дополнительный пункт в зоне обстрелов. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

— Представители Киева заявили в соцсетях, что на время ремонта моста на пункте пропуска в Станице Луганской планируют открыть пункт пропуска в Золотом. Однако при обсуждении вопроса ремонта моста в Минске представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма обещал, что ремонт будет организован таким образом, что движение людей в Станице Луганской будет закрываться максимум на пару дней. В этом случае не имеет смысла наспех увязывать важнейший вопрос открытия дополнительных пунктов пропуска с вопросом ремонта моста, — рассказал Дейнего.

Строительство дополнительного пункта пропуска в Золотом еще не началось. Но эта идея уже не нравится представителям Республик. Потому как в этом районе из-за обстрелов на днях погибла женщина, пострадали семь человек, в числе которых находился трехлетний ребенок.

— Если же по итогам ознакомления гуманитарной подгруппы с проектами ремонта моста придётся рассматривать необходимость закрытия пункта пропуска в Станице Луганской на более длительный период, то для жителей по обеим сторонам линии соприкосновения гораздо удобнее использовать безопасный маршрут через город Счастье, — предложил министр.

Однако предложение министра и других представителей Республики так и остались без ответа. Украина все еще настаивает на своем варианте расположения дополнительного КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU