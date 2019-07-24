Даниил Безсонов: майданом и госпереворотом Украина легализовала ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-24T11:48:00+03:00

Даниил Безсонов рассказал о двойных стандартах Украины по отношению к Донбассу. Фото: с личной страницы в соцсети «Вконтакте»

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР о том, почему дончане имели право на свой выбор

Изменить размер текста: A A

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассуждает о легитимности существования нынешней Украины и как следствие — легитимности учреждения ДНР в 2014 году.

- 24 августа 1991 года Верховный Совет Украины принял Акт провозглашения независимости Украины.

Мало того, что сам по себе документ незаконный и никакого Верховного Совета тогда не было, кем подписан документ, был Верховный Совет УССР, так это ещё и, как сейчас принято говорить, сепаратистский документ, который априори был вне закона.

Другими словами, ещё в 1991 году политические мужи Украины узаконили само понятие сепаратизма на этой территории и на основе этих понятий построили украинскую государственность, - пишет Даниил Безсонов. - Поводом для отделения Украины от СССР был государственный переворот в СССР 19 августа 1991 года.

Как все мы помним, 22 февраля 2014 года в Киеве произошел государственный конституционный переворот. На утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович покинул Киев.

Верховная рада удовлетворила заявление об отставке спикера парламента Владимира Рыбака. Новым главой Верховной рады был избран Александр Турчинов.

Днём в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот».

Через несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. За отстранение Януковича проголосовали 328 депутатов.

Акт независимости ДНР составлен более грамотно и аргументированней, чем Акт независимости Украины.

- Но суть в том, что ЛДНР пошли тем же путём и на тех же основаниях, что и Украина в 1991 году, когда отделялась от СССР, - продолжает Безсонов. - По законодательной логике Украины ЛНР и ДНР имели право на самоопределение и независимость в случае государственного переворота. На законодательном уровне Украины переворот в Киеве 22 февраля 2014 года признан и назван «Революция достоинства».

Также по логике украинского законодательства, если украинская армия брошена на Донбасс бороться с отделением Донбасса от Украины, то поскольку Российская Федерация является правопреемницей СССР, Вооружённые Силы РФ имеют право в любое время быть направлены на Украину для борьбы с отделением Украины от СССР/России.

Другими словами, своим Актом о независимости и допустив государственный переворот, Украина дала возможность другим регионам отделиться от неё и стать независимыми государствами. Развязыванием войны на Донбассе и использовании в этом конфликте ВСУ украинское правительство дало возможность России направить войска на Украину для возвращения всей её территории в состав России, преемницы СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU