Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в пожаре в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-24T11:10:26+03:00

В ночь 23 июля сгорело больше 20 палаток для отдыха. Фото: bloknot-voronezh.ru

Изменить размер текста: A A

— От себя лично и от имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким детей, погибших в туркомплексе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края.

Гибель этих детей неподдельной болью поразила наши сердца. Страшно осознавать, что это ужасная и невосполнимая трагедия…

Мы сочувствуем и сопереживаем всем пострадавшим во время пожара и желаем им скорейшего выздоровления. Мыслями и душой мы сейчас рядом с вами, — отметил Денис Пушилин.

Отметим, что ночью 23 июля в Хабаровском крае произошла страшная трагедия. В горнолыжном комплексе «Холдоми» начался пожар. Загорелись палатки, где который унес жизни четырех детей: трех девочек и одного мальчика. Еще трое детей и пятеро взрослых получили незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU