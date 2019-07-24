Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в пожаре в Хабаровском крае
— От себя лично и от имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким детей, погибших в туркомплексе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края.
Гибель этих детей неподдельной болью поразила наши сердца. Страшно осознавать, что это ужасная и невосполнимая трагедия…
Мы сочувствуем и сопереживаем всем пострадавшим во время пожара и желаем им скорейшего выздоровления. Мыслями и душой мы сейчас рядом с вами, — отметил Денис Пушилин.
Отметим, что ночью 23 июля в Хабаровском крае произошла страшная трагедия. В горнолыжном комплексе «Холдоми» начался пожар. Загорелись палатки, где который унес жизни четырех детей: трех девочек и одного мальчика. Еще трое детей и пятеро взрослых получили незначительные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU