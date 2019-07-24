Казаки ЛНР предложили создать собственный Совет стариков
Рабочая группа Совета атаманов предложила создать еще один совещательный орган «Совет стариков». В него должны будут войти наиболее заслуженные и авторитетные казаки Луганщины. Об этом 23 июля сообщил председатель Совета атаманов Сергей Юрченко.
— Старики – это уважаемые люди в своих казачьих общинах, которые наделены не только седыми головами, но и знают казачьи традиции, казачью культуру, казачий уклад жизни, с высоты своего опыта они могут своим советом направить и где-то подсказать. Это хорошее предложение, к тому же это исторически сложившийся орган у казаков, отсутствие которого мы не могли игнорировать, — сообщил Сергей Юрченко.
Все члены Совета атаманов единогласно проголосовали «любо», то есть «за» инициативу создания «Совета стариков».
Также на заседании казаки обсудили изменения в пособии об исторических корнях казачества Луганщины. Они решили дополнить его, добавив главы об этапах возрождения движения в конце 20 века.
— Было много предложений, много дополнений от казаков, которые принимали непосредственное участие в этих событиях. Атаманы поддержали предложенные к тексту правки, — добавил председатель Совета.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»