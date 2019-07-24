2019-07-24T09:58:10+03:00
Звезды

Казаки ЛНР предложили создать собственный Совет стариков

В него войдут наиболее заслуженные и авторитетные казаки Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
Первое заседание Совета атаманов состоялось 12 июля 2019 года. Фото: lug-info.com:81Первое заседание Совета атаманов состоялось 12 июля 2019 года. Фото: lug-info.com:81
Изменить размер текста:

Рабочая группа Совета атаманов предложила создать еще один совещательный орган «Совет стариков». В него должны будут войти наиболее заслуженные и авторитетные казаки Луганщины. Об этом 23 июля сообщил председатель Совета атаманов Сергей Юрченко.

— Старики – это уважаемые люди в своих казачьих общинах, которые наделены не только седыми головами, но и знают казачьи традиции, казачью культуру, казачий уклад жизни, с высоты своего опыта они могут своим советом направить и где-то подсказать. Это хорошее предложение, к тому же это исторически сложившийся орган у казаков, отсутствие которого мы не могли игнорировать, — сообщил Сергей Юрченко.

Все члены Совета атаманов единогласно проголосовали «любо», то есть «за» инициативу создания «Совета стариков».

Также на заседании казаки обсудили изменения в пособии об исторических корнях казачества Луганщины. Они решили дополнить его, добавив главы об этапах возрождения движения в конце 20 века.

— Было много предложений, много дополнений от казаков, которые принимали непосредственное участие в этих событиях. Атаманы поддержали предложенные к тексту правки, — добавил председатель Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина хочет установить дополнительный пункт пропуска в зоне обстрелов
Даниил Безсонов: майданом и госпереворотом Украина легализовала ДНР и ЛНР
Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в пожаре в Хабаровском крае
Больше пяти тысяч жителей ДНР получили паспорта Российской Федерации
За прошедшие сутки ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Донецка и Горловки
Украинские пограничники на КПВВ "Еленовка" не пропустили мать с детьми
Три дня подряд ВСУ нарушают условия «летнего перемирия» в Донбассе
Марина Харькова: Украина готовит штурмовики СУ-25
Погода сегодня в Донецке: 24 июля будет тепло и дождь с грозой
Погода в Луганске сегодня: днем ждет гроза
Готовится провокация: украинская армия сосредоточила под Горловкой два дивизиона самоходной артиллерии