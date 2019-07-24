Три дня подряд ВСУ нарушают условия «летнего перемирия» в Донбассе
Со дня начала «летнего перемирия» прошло уже трое суток. С тех пор не было ни единого дня, когда бы украинские боевики не нарушили условия мира в Донбассе. При этом Украина не спешит проводить разбирательства по фактам, зафиксированных нарушений. Об этом 23 июля сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.
— В течение трех суток вооруженные формирования нарушают действующее перемирие, однако ни одного разбирательства и наказания виновных украинской стороной не представлено, что демонстрирует сокрытие истинных виновников обстрелов, — рассказали в УНМ ДНР.
Напомним, что «летнее перемирие» включает в себя условия, которые должны соблюдать обе стороны. Украина и Республики должны были отказаться от любого вида огнестрельного и тяжелого вооружения. Запрещается проводить диверсионно-разведывательные операции. А также размещать технику на территории населенных пунктов.
В итоге, 23 июля под Горловкой обнаружено две дивизии самоходной артиллерии ВСУ, а Докучаевск впервые с начала нового перемирия был обстрелян из минометов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»