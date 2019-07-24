2019-07-24T08:02:42+03:00
Политика

Марина Харькова: Украина готовит штурмовики СУ-25

Возможно для проведения операций на приазовском направлении
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сейчас штурмовики находятся на территории гражданского сектора аэродрома Днепропетровска. Фото: topwar.ruСейчас штурмовики находятся на территории гражданского сектора аэродрома Днепропетровска. Фото: topwar.ru
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Очередное перемирие так и осталось на бумаге, Украина даже не делает попыток притворяться.

Очередные тревожные сведения рассказывает донецкий журналист и военкор Марина Харькова.

- В аэропорту города Днепропетровск с 22 июля заступило на боевое дежурство звено самолетов военно-воздушных сил Украины. Все четыре самолета СУ-25 относятся к классу штурмовиков. Накануне, 21 июля, два штурмовика прилетели в Днепропетровск из Винницы, другая пара - с военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Вероятно, что прибытие на аэродром Днепропетровска штурмовиков ВВС Украины может быть связано с разработкой командованием ВСУ плана проведения операции на приазовском направлении, - сообщила журналист Марина Харькова. - Звено штурмовиков размещается пока на территории гражданского сектора аэродрома Днепропетровска, но вскоре отправятся в ангар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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