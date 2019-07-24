2019-07-24T07:39:10+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня: днем ждет гроза

Жара временно отступила в Донбассе и пришли дожди
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Луганск ждет летняя гроза. Фото: Евгении КарпачевойЛуганск ждет летняя гроза. Фото: Евгении Карпачевой
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Жаркие июльские дни временно уступили место грозам. 24 июля температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 27 градусов тепла днем, местами пройдет сильный кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 23 июля до 21.00 24 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, утром и днем местами сильный, в отдельных районах град; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 23-25 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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