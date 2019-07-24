Погода сегодня в Донецке: 24 июля будет тепло и дождь с грозой

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-24T07:48:20+03:00

С самого утра небо будет пасмурным и продержится таким до позднего вечера

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Среда, 24 июля не порадует нас солнечной погодой. С самого утра тучи плотно закроют солнце, воздух прогреется до 25 градусов, а в середине дня и вовсе пойдет дождь с грозой.

— Утром небо будет покрыто тучами, но дождь так и не пойдет. В воздухе будет ощущаться испаряющаяся влага. Ближе к девяти часам дня температура воздуха начнет расти. На время может показаться солнце. Но в 12 часов дня, как утром, все небо снова заволокут тучи. Правда, температура воздуха будет выше – 25 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

Ближе к трем часам дня в городе может пойти дождь с грозой. Но одновременно с этим будет высокая температура воздуха (23 градуса выше нуля), не будет ветра, а вечером и вовсе во время дождя появится солнце. Так что придется смириться с тем, что в этот день будет максимально душно из-за испарения влаги.

Народный прогноз. 24 июля в народе называют Ефимьи-стожарницы. Часто в этот день стоит очень жаркая погода, а также идут грозовые дожди. Предки верили, что если 24 июля будет стоять жаркая погода, то их урожай зерновых культур будет хорошим.

ИСТОЧНИК KP.RU