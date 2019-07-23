2019-07-23T17:08:06+03:00
Политика

В Донецке ликвидаторы украинских диверсантов празднуют пятилетний юбилей

Глава ДНР поздравил бойцов СОБРа с годовщиной создания отряда
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин приехал поздравить бойцов СОБРа с юбилеем. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин приехал поздравить бойцов СОБРа с юбилеем. Фото: denis-pushilin.ru
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии в честь пятой годовщины со дня создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- Слишком много вызовов стоят сейчас перед нами. И вы – та сила, на которую мы опираемся и рассчитываем, – сказал Денис Пушилин. - Хочу вас поблагодарить за то, что защищаете интересы Донецкой Народной Республики. Уверен, что мы придем к тому, к чему стремились с 2014 года. Победа однозначно будет за нами!

Напомним, Специальный отряд быстрого реагирования МВД ДНР был создан 23 июля 2014 года. Основными задачами спецподразделения являются проведение оперативно-боевых мероприятий по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп и иных вооруженных преступных групп, обеспечение безопасности объектов республиканского значения и должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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