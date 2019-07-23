2019-07-23T16:29:02+03:00
Политика

Затишье в Донбассе было недолгим: ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов

Армия Украины впервые с начала нового перемирия применила минометы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные снова применили на передовой минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные снова применили на передовой минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- В 14:55 зафиксирован обстрел Докучаевска со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Выпущено три мины калибра 82 мм, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Обстрел велся со стороны населенного пункта Новотроицкое. Также выпущены две гранаты из СПГ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Таким образом, ВСУ впервые после наступившего 21 июля «всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня» применили минометы. Впрочем, дончане и так прекрасно осведомлены, что всякое перемирие с Украиной длится недолго. Просто новые соглашения позволяют на время снизить интенсивность обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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