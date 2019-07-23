Затишье в Донбассе было недолгим: ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов
- В 14:55 зафиксирован обстрел Докучаевска со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Выпущено три мины калибра 82 мм, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Обстрел велся со стороны населенного пункта Новотроицкое. Также выпущены две гранаты из СПГ.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Таким образом, ВСУ впервые после наступившего 21 июля «всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня» применили минометы. Впрочем, дончане и так прекрасно осведомлены, что всякое перемирие с Украиной длится недолго. Просто новые соглашения позволяют на время снизить интенсивность обстрелов.
ИСТОЧНИК KP.RU