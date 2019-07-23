3-летняя девочка осиротела: за выходные в ЛНР утонули трое жителей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-23T14:50:33+03:00

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Сегодня в пресс-службе МЧС ЛНР рассказали о трагедии, которая случилась в воскресенье, 21 июля в Лутугинском водохранилище.

- По словам очевидцев, 40-летний житель Луганска плавал со стороны косы на надувном матраце и перевернулся, - говорится в сообщении. - Силами отдыхающих поблизости людей, он был поднят на берег. В бессознательном состоянии машиной скорой помощи пострадавшего привезли в отделение реанимации Лутугинской больницы, где вечером он скончался, не приходя в сознание.

В этот же день в Кировске на городском озере утонула 30-летняя женщина. Прибывший к месту происшествия дежурный караул ГПСЧ-20 обнаружил в 6-7 метрах от берега тело, которое с помощью спасательной веревки вытащили на берег.

- Как стало известно, женщина отдыхала в компании, употребляла спиртные напитки, - сообщает пресс-служба МЧС. - Решила окунуться в озере, зашла в воду и больше ее никто не видел. Приятели о случившемся сообщили в полицию. Ее осиротевшая 3-летняя дочь помещена в педиатрическое отделение Кировской горбольницы.

19 июля в Алчевске в ставке Орловый-2 утонул мужчина 1986 г.р. Известно, что перед купанием он тоже находился в сильном алкогольном опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU