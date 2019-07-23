2019-07-23T13:31:39+03:00
Политика

Что чаще всего незаконно везут через пункты пропуска в Донбассе

Украинская фискальная служба обнародовала перечень самых популярных товаров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинский фискал всегда найдет, к чему придраться. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинский фискал всегда найдет, к чему придраться. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Буквально каждый день киевские власти сообщают о пресечении очередных попыток жителей Донбасса нелегально провезти через линию разграничения запрещенные товары. Всего с начала года на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) выявлен 441 подобный факт нарушения установленного Киевом порядка. Изъято ценностей на общую сумму 23 млн 600 тысяч грн.

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины даже обнародовала перечень товаров, которые чаще всего незаконно перевозят через КПВВ.

Так, в потоке грузов из Донецка и Луганска на Украину наибольшую долю занимают обувь, детали и запчасти, мебель, табачные изделия. Из незалежной в республики везут бытовую технику, компьютеры и комплектующие, одежду, табачные изделия, продукты питания.

Не будь искусственно созданной блокады, подавляющее большинство этих товаров провозилось бы вполне легально. И коммерсантам не надо было платить взятки и рисковать при пересечении линии разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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