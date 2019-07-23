Для сдачи документов на паспорта ДНР и РФ можно записаться за 90 дней

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-23T12:19:11+03:00

«Почта Донбасса» уже выдала около 39 тысяч талонов

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- На сегодняшний день «Почта Донбасса» выдала около 39 тысяч талонов электронной очереди в Миграционную службу МВД ДНР, - сегодня сообщил генеральный директор госпредприятия «Почта Донбасса» Денис Неудачин. - С целью удовлетворения потребностей населения мы совместно с Миграционной службой добавили еще более 34 тысяч талонов, и таким образом, продлили период записи до 90 календарных дней.

Он уточнил, что на получение паспорта ДНР было добавлено 21,2 тысячи талонов, на паспорт РФ — 13,2 тысячи.

Напомним, что электронная очередь для подачи документов на получение паспортов ДНР и России заработала с 1 июля. Узнать информацию о наличии доступных талонов электронной очереди можно на сайте «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU