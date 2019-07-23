2019-07-23T11:10:10+03:00
Политика

После выборов в Верховную раду украинская армия почти перестала стрелять в Донбассе

Интенсивность обстрелов ДНР за сутки сократилась в 8 раз
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Территорию ДНР украинские солдаты сейчас обстреливают из обычного стрелкового оружия. Фото: facebook.com/pressjfo.newsТерриторию ДНР украинские солдаты сейчас обстреливают из обычного стрелкового оружия. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, — сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – три единицы.

Отметим, что боеприпасы калибра менее 12,7 миллиметра не учитываются в сводке СЦКК. Украинские военные стреляли в основном из снайпеских винтовок, автоматов и пулеметов обычного калибра.

Под огнем оказались поселки Старомихайловка и Еленовка на окраинах Донецка, а также горловские поселки Сигнальное, Гольмовский и шахты имени Изотова. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В предыдущие сутки, 21 июля, украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня. И выпустили по территории ДНР 24 боеприпасов калибра более 12,7 мм. То есть интенсивность обстрелов в понедельник, 22 июля, снизилась в 8 раз.

По всей видимости, генералы ВСУ сейчас заняли выжидательную позицию - какие новые перемены произойдут во властных кабинетах после парламентских выборов.

Напомним, что с 21 июля в Донбассе действует режим прекращении огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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