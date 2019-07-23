2019-07-23T10:05:58+03:00
Политика

Пункт пропуска «Майорское» на границе в Донбассе возобновил работу

Его закрывали украинские власти 22 июля по надуманному предлогу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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КПВВ «Майорское» был закрыт по надуманному предлогу о минровании. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКПВВ «Майорское» был закрыт по надуманному предлогу о минровании. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Сегодня утром, 23 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе работают в штатном режиме, в том числе и КПВВ «Майорское», который вчера не работал, в связи с «взрывоопасной ситуацией».

По данным Госпогранслужбы Украины, утром в КПВВ «Майорское» проезда в ДНР ожидали 90 транспортных средств и 60 машин – на выезд на Украину.

Глава администрации Горловки Иван Приходько привел такие данные по республиканскому КПВВ «Горловка», расположенному на одной трассе с украинским пунктом «Майорское». По состоянию на 08.40 на пункте «Горловка» пропуска ожидали 175 автомобилей, 70 автобусов и микроавтобусов, до 500 человек пешей очереди.

Напомним, 21 июля из Национальной полиции Украины поступила информация о минировании КПВВ «Майорское». Поэтому пункт пропуска был закрыт. Вчера пиротехники ГСЧС обследовали около 8 тыс. кв. м территории, но никаких заложенных мин не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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