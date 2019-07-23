2019-07-23T09:11:48+03:00
Политика

С начала лета в авариях на дорогах ДНР погибли двое 16-летних подростков

Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Потерявшая управление «Ауди» снесла столб на противоположной стороне дороги. Фото: Пресс-служба УГАИ МВД ДНРПотерявшая управление «Ауди» снесла столб на противоположной стороне дороги. Фото: Пресс-служба УГАИ МВД ДНР
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В МВД Республики привели печальную статистику за минувшие выходные дни: 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы.

- 20 июля в 22:40 в Калининском районе Донецка на проспекте Ильича 22-летний водитель автомобиля «Audi A3» совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть, - говорится в сообщении пресс-служба УГАИ МВД ДНР. - После наезда на пешехода автомобиль в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дерево и опору электроосвещения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир авто получили травмы и были доставлены в больницу.

21 июля в 14:30 в Кировском районе Макеевки по загородной автодороге, ведущей к оздоровительному лагерю, 13-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус». В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

В этот же день в 15:00 в Ленинском районе Донецка в салоне автобуса «БАЗ» произошло падение 12 летнего пассажира, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В ГАИ отмечают, что с начала летних школьных каникул на автодорогах с участием несовершеннолетних произошло 12 ДТП, в которых двое 16-летних пешеходов погибли и 18 участников дорожного движения получили травмы. Три автоаварии из этого числа произошли по причине нарушения детьми ПДД.

Брошенная машина полностью перекрыла движение трамваев. Фото: ВКонтакте

Брошенная машина полностью перекрыла движение трамваев. Фото: ВКонтакте

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают случай, когда поздним вечером в центре Донецка автомобиль перекрыл движение трамваев.

- Донецк. Проспект Труда. Водитель оставил машину и ушел, – говорится в сообщении.

- Может пьяный был, увидел ГАИ и валить... Завтра напишет заяву «типа угнали», - предполагает Олег.

- Скорее всего, краденная. Со своими так не поступают, - считает Вениамин.

- Надо было трамваем подвинуть, - предлагает Александр.

Кстати, на этом участке движения трамвая №1 по улице Постышева водители часто оставляют машины на трамвайных путях или совсем рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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