2019-07-23T08:14:56+03:00
Политика

Вслед за лисицами в Донецке возле «Донбасс Арены» появились зайцы

Жители спорят, когда в центре города поселились животные
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ушастый зверек был замечен автором фото возле стадиона «Донбасс Арена». Фото: twitter.com/Bylbyleva7Ушастый зверек был замечен автором фото возле стадиона «Донбасс Арена». Фото: twitter.com/Bylbyleva7
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- «Донбасс Арена», лисы были – зайцы, жду колобка, – сообщила вчера в Twitter пользователь с ником «БыльБылева» и выставила фото ушастого существа.

- Зайцы там всегда были, даже защиту для деревьев ставили. И лисы бегали. Сам видел неоднократно, да и с камер еще до войны записи выкладывали, - прокомментировал новость пользователь auluskp.

Фото лисы возле стадиона «БыльБылева» опубликовала на прошлой неделе. Впрочем, как утверждают знающие ситуацию дончане, звери живут не на самой «Донбасс Арене», а в соседнем парке. Заглядывают они на территорию возле стадиона в поисках пищи, когда там малолюдно.

Дончане живо включились в обсуждение темы. Одни переживают по поводу того, что война загнала животных на чужую для них территорию. Другие высказывают опасения о сохранности домашних животных - мол, лисы кошек ловят. Третьи всерьез беспокоятся о здоровье самих людей. К тому же врачи-эпидемиологи постоянно предупреждают об опасности заражения бешенством домашних животных, а от них и людей. Поэтому умиляться при виде симпатичной лисички, как впрочем, и зайчика, все-таки не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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