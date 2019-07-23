Погода на день в Луганске: 23 июля будет до 32 градусов жары, местами грозы

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-23T07:18:41+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Фото: vk.com/lugansk_city

Юго-восточный ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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- 23 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 29-31 градуса тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 июля – 04.07, время захода – 20.49. Продолжительность светового дня составит 16 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 24-25 июля прохождение активных атмосферных фронтов обусловит сложные погодные условия: пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром и днем 24 июля пройдет сильный дождь, слабый град, местами ветер усилится до 15-20 м/с, температура воздуха днем понизится на 5-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU