2019-07-23T07:14:58+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 23 июля будет жарко – до 31 градуса

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецк на короткое время вернулась жаркая летняя погодаВ Донецк на короткое время вернулась жаркая летняя погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Во вторник, 23 июля, облачный день и пасмурный вечер придут в Донецке на смену ясному утру. Без осадков.

Утром столбики термометров покажут от +16 до +24 градусов. Днем ожидается 29 — 31 градус. Вечером синоптики прогнозируют +25... +20.

В течение суток ветер сменится с южного утром на северо-западный днем и северо-восточный вечером. Скорость воздушных масс будет тоже меняться от 2 до 9 м/с.

А вот в среду, 24 июля, в Донецке заметно похолодает и пойдет дождь.

Народный прогноз погоды: 23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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