В Макеевке дети, подростки и взрослые устроили бои цветными сухими красками

СЕГОДНЯ 20:17 2019-07-22T20:17:19+03:00

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21 июля в микрорайоне Зеленый дети, подростки и взрослые устроили массовый фестиваль красок. На открытой площадке Тихого парка начались безобидные «бои» сухими красками. Улицы микрорайона мгновенно окрасились всеми цветами радуги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— Программа торжества была построена так, чтобы доставить максимальную радость не только школьникам и студентам, но и молодым семьям и просто любителям повеселиться от души, — рассказывают в пресс-службе.

«Цвета лета фест» – это, наверное, единственный день, когда дети и взрослые не переживали по поводу чистоты своей одежды, волос или лица. Они просто все вместе получали удовольствие от праздника.

— Данный фестиваль удался на славу, это может подтвердить каждый, кто принял участие. Он был проведен в современном стиле – креативно и эмоционально, за что молодое поколение Республики выражает благодарность организаторам этого шоу. Позитивных впечатлений нам хватит еще надолго. Это было круто!, — поделилась впечатлениями жительница микрорайона.

Фестиваль организовали активисты из общественного движения и глава администрации города. Также они добавили, что это не одноразовая акция. В ближайшее время такой фестиваль пройдет и в отдаленных поселках Горняцкого района Макеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU