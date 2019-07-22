ВСУ взорвали подстанцию чтобы обвинить военнослужащих ЛНР в срыве перемирия

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-22T19:26:54+03:00

Для распространения этой информации ВСУ используют блогеров-пропагандистов

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Боевики так называемой "операции объединенных сил" устроили подрыв электрической подстанции. Так как подстанция находилась недалеко от подразделений Народной милиции, командование ВСУ решило обвинить в случившемся военнослужащих Республики. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В результате теракта на электроподстанции, спланированного украинскими диверсантами, в районе населенного пункта Станица Луганская было нарушено электроснабжение, более 50 домов остались без света, — рассказал начальник пресс-службы.

Подстроил происшествие командующий силами специальной операции генерал Лунев. Взяв старые фотографии и наняв для распространения фейка украинских блогеров-пропагандистов, ВСУ обвинили Народную милицию в провокациях и обстрелах жилого массива.

— Подтасовку и нестыковку фактов уже отмечают авторитетные эксперты и блогеры, которые ранее поддерживали действия ВСУ, — добавил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU