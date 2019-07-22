2019-07-22T18:17:03+03:00
Политика

В Первомайске прошел митинг в память о погибших во время первого обстрела ВСУ

22 июля 2014 года Первомайск впервые попал под обстрел
Екатерина Сорока
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В конце митинга священнослужители отслужили молебен перед фотографиями погибших. Фото: lug-info.com:81В конце митинга священнослужители отслужили молебен перед фотографиями погибших. Фото: lug-info.com:81
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Жители Первомайска организовали митинг в память о погибших жителях и защитниках Донбасса в первые дни обстрелов города. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

— Возле закладного камня на месте установки Мемориального комплекса в память о погибших мирных жителях Первомайска и защитниках Донбасса собрались более 600 первомайцев, — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июля 2014 года украинская авиация совершила первую разведку Первомайска с воздуха. Через несколько дней боевики начали ежедневно обстреливать город из различного вида оружия. Это привело к гибели множества людей, а целые семьи лишились не только родственников, но и домов.

Первомайск продолжают обстреливать даже спустя пять лет. В связи с этим активные граждане и администрация города пытаются добиться для Первомайска почетного звания «Город-герой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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