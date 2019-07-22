2019-07-22T17:38:00+03:00
Политика

По Гольмовскому работает украинский снайпер

Это уже второе нарушение перемирия украинской стороной
Екатерина Сорока
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По соглашению также нельзя использовать тяжелую технику, а также размещать ее вблизи населенных пунктов. Фото: glavred.infoПо соглашению также нельзя использовать тяжелую технику, а также размещать ее вблизи населенных пунктов. Фото: glavred.info
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В районе поселка Гольмовский на севере Горловки представители Республики в СЦКК зафиксировали работу украинского снайпера. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 14.20 украинские силовики обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, применялось стрелковое оружие, также зафиксирована работа снайпера, — говорится в сообщении.

Это уже второе нарушение «летнего перемирия» со стороны Украины за сегодняшний день. Всего их было три. Сначала около семи утра украинские боевики выпустили две гранаты из ручного противотанкового гранатомета по Старомихайловке. А потом в четыре часа дня они использовали стрелковое оружие. Правда, кроме сигнального огня Представительство Республики в СЦКК ничего зафиксировать не смогло.

Напомним, что по условиям согласованного перемирия, с 21 июля Украине и Донбасским Республикам нельзя пользоваться оружием, любого вида, а также запрещено проводить разведывательно-диверсионные операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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