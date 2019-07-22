2019-07-22T17:31:16+03:00
Политика

Жители Верхнеторецкого потребовали от боевиков ВСУ прекратить обстрелы

Провокации боевиков угрожали жизням мирных жителей поселка
Екатерина Сорока
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Комбриг 92-1 бригады Кокорев. Фото: dsnews.uaКомбриг 92-1 бригады Кокорев. Фото: dsnews.ua
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Жители Верхнеторецкого Верхнее дали отпор боевикам 92-й бригады. Они потребовали от них прекращения ведения огня. Потому что это угрожает жизням мирных жителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Представители военной службы правопорядка расследовали произошедшее. Оказалось, что боевики 92-й бригады находились без присмотра. Их командир оставил позиции. Это и стало поводом для пьянки.

В состоянии алкогольного опьянения украинские военные сначала открыли огонь по поселку Верхнеторецкое Верхнее. А после отправились в Верхнеторецкое Нижнее, где и встретили отпор со стороны местных жителей.

— Все причастные к данному инциденту лица задержаны, факт грубого нарушения режима прекращения огня доведен в штаб операции объединенных сил, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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